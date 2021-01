Vogo : le test salivaire de la Covid-19 remboursé par la "Sécu"

Vogo : le test salivaire de la Covid-19 remboursé par la "Sécu"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le ministère des Solidarités et de la Santé a approuvé le remboursement par la Sécurité Sociale du test salivaire de la Covid-19 EasyCOV avec la publication dans le journal officiel de l'arrêté du 28 Décembre. Cette décision suit l'avis émis par la Haute Autorité de Santé (HAS) le 28 novembre 2020. Celui-ci recommande l'utilisation et le remboursement du test EasyCOV chez les patients symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable.