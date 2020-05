Vogo : lancement de l'industrialisation d'EasyCov, un test salivaire de dépistage du Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le consortium formé par la société de biotechnologie SKILLCELL, filiale du groupe ALCEN, le laboratoire du CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la société VOGO, annonce le lancement des phases d'industrialisation et de commercialisation du test salivaire de détection du SARS-COV-2 appelé EasyCov. Une chaîne de développement, de production et de distribution efficace et fiable a déjà été mise en place pour préparer le déploiement rapide du test.

EasyCov est un test salivaire réalisable sur le terrain avec une lecture des résultats colorimétrique, le tout en moins d'une heure. Opéré par un professionnel de santé, il consiste à prélever moins d'1 mL de salive sous la langue du patient. Le prélèvement est déposé successivement dans deux tubes chauffés à 65o, grâce à un système nomade (développé et produit par la société TRONICO, filiale du groupe ALCEN). Une lecture colorimétrique permet ainsi de diagnostiquer la présence du virus chez les patients testés.

Franck Molina, chercheur au CNRS et directeur du laboratoire Sys2Diag, déclare : "Une étape décisive a été franchie et je tiens à saluer l'excellence de la collaboration de tous les acteurs public-privé mobilisés sur le projet. EasyCov est une innovation développée et mise au point en un temps record, qui place la recherche française au premier rang mondial. Je suis convaincu que ce test de dépistage salivaire, EasyCov, marquera une véritable rupture dans la lutte contre le COVID-19."

L'obtention du marquage CE pour EasyCov est prévue pour la première quinzaine de juin. Dans la foulée, le test sera produit en France par la société alsacienne FIRALIS, pour un objectif de mise sur le marché français à compter du mi-juin 2020. Le test sera proposé à un prix de vente catalogue en sortie d'usine de 20EUR HT. EasyCov pourra ensuite être intégré dans une offre plus globale qui sera proposée au client final et qui pourra inclure notamment la logistique et l'intervention de professionnels de santé.

Alexandra Prieux, PDG de SKILLCELL, ajoute : "EasyCov est une innovation forte qui a été conçue, développée en France et qui sera également produite sur le territoire. Le développement a été réalisé grâce à une diversité de compétences locales qui ont contribué à en faire une solution complète qui répond à beaucoup d'attentes : urgence, sureté, simplicité, économie, mobilité... EasyCov a ainsi tous les atouts pour trouver sa place au coeur des dispositifs de déconfinement en France et en Europe, et ce dès le mois de juin."

Parallèlement au lancement de l'étude clinique, VOGO s'est mobilisé pour le développement et le lancement de la solution numérique qui, après consentement de l'utilisateur, permet d'automatiser l'analyse des résultats par la lecture colorimétrique du test EasyCov, nécessaire pour un dépistage massif de la population ("EasyCov Reader"). Outre l'application de lecture, VOGO a en charge l'hébergement et la gestion sécurisée (au format HDS), des données de santé. Le portail numérique, permettant cette gestion des données, est également développé et mis à disposition par VOGO, il permettra l'interopérabilité nécessaire avec l'ensemble des systèmes d'information de Santé dont l'accès sera réservé aux autorités compétentes.

Christophe Carniel, co-fondateur et PDG de VOGO, déclare : "La bataille contre le COVID-19, et plus largement les prochaines innovations dans le secteur de la santé, vont aussi se jouer sur le terrain numérique. C'est tout le sens de notre mobilisation au sein du consortium. L'"EasyCov Reader" combiné au portail sécurisé et interopérable que nous avons développé constituent des pièces maîtresses face à ces enjeux. Notre contribution technologique au sein du consortium donnera lieu à des versements de royalties indexées sur les ventes à venir. Nous estimons que le test EasyCov adossé à un dispositif numérique a tous les atouts pour accompagner le déconfinement des populations, favoriser la reprise progressive de l'économie du sport et, à terme, des activités évènementielles à forte densité humaine."