Vogo : la SNCF référencie le système Claris

(Boursier.com) — Vogo annonce le référencement par la SNCF du système Claris composé de la solution Vokkero Guardian ainsi que des Dispositifs d'Annonce Par Radio (DAPR) de la société Zöllner. Le déploiement de cette solution a pour vocation de renforcer la sécurité des équipes lors des interventions en dehors des voies ferrées (circulées ou non).

La SNCF a retenu une solution combinant deux systèmes : le système audio professionnel Vokkero Guardian dédié à la communication des équipes de chantier ; et le système DAPR (Dispositifs d'Annonce Par Radio) de la société Zöllner.

Rappelons que Zöllner est un groupe familial allemand indépendant spécialisé dans les technologies de pointe et leader du marché de la sécurité ferroviaire et maritime. Il propose des solutions de sécurité efficaces pour les navires, les chemins de fer et l'industrie. La collaboration avec Vogo sur le projet Claris a démarré en 2016 à l'initiative de la SNCF. Ce système peut être utilisé sur de nombreuses interventions notamment pour le débroussaillage des abords de voies, le réseau ferré en France comptant plus de 60.000 kilomètres.