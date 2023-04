Vogo : la perte se réduit légèrement

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de Vogo atteint 12 ME, en hausse de 41% par rapport à l'exercice précédent et +37% à périmètre constant hors Crescent Comms acquis en septembre 2021.

Pour la première fois conformément à l'objectif fixé, l'EBITDA est positif à hauteur de 113 KE, à comparer à un EBITDA négatif de plus de 640 KE en 2021.

Le résultat d'exploitation affiche une amélioration avec une perte ramenée à 1,3 ME contre près de 1,8 ME au titre de l'exercice 2021.

Le résultat net est également en amélioration avec une perte réduite de 18% par rapport à 2021 à -1,2 ME.

A fin décembre 2022, les capitaux propres s'élevaient à près de 6,3 ME. Vogo a clôturé l'année avec une trésorerie disponible de 2,7 ME. Cette évolution reflète en partie

l'augmentation volontaire des stocks de composants opérée pour accompagner la croissance et sécuriser l'exécution des commandes dans un contexte qui reste inflationniste.

Par ailleurs, il est à noter que la situation financière à fin décembre n'intègre pas le produit de l'augmentation de capital de 5 ME réservée intégralement à ABEO annoncée en mars 2023.

Pour rappel, la réalisation de cette opération est uniquement conditionnée à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le 19 avril 2023.