Vogo : la perte s'aggrave en raison de la crise

Vogo : la perte s'aggrave en raison de la crise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vogo , qui a déjà publié un chiffre d'affaires de 2,26 ME, en progression de 216% par rapport au premier semestre 2019, délivre un EBITDA négatif à hauteur de -1,55 ME, contre une perte de -838 KE au premier semestre 2019.

Après prise en compte du Crédit Impôt Recherche (CIR) pour un montant de 78 KE, le Résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -1,75 ME, contre une perte de -963 KE au premier semestre 2019.

La crise a temporairement stoppé la dynamique de croissance du groupe avec l'annulation et le report de l'ensemble des grands événements sportifs nationaux et internationaux. Depuis la levée progressive des mesures de confinement, le Groupe constate une amélioration graduelle de son activité malgré des incertitudes encore fortes sur l'évolution de la situation au cours des prochains mois.

Au 30 Juin, le Groupe s'appuie sur une structure financière solide avec des capitaux propres de 5 853 KE et une trésorerie de 6 860 KE à comparer à la trésorerie de 6 513 KE arrêtée à fin décembre 2019. Cette trésorerie intègre un prêt garanti par l'Etat de 2,5 ME obtenu en mai 2020. Elle ne prend, en revanche, pas en compte le financement non-dilutif de Bpifrance obtenu en février 2020 d'un montant total de 1 796 KE pour les années 2020, 2021 et 2022.

Vogo se dit "parfaitement armé pour sortir de la crise et aller de l'avant dans la mise en oeuvre de sa stratégie".