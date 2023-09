Vogo : la baisse d'activité affecte la perte nette

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 4,5 MEUR, en repli de 24% par rapport à la même période l'année dernière.

Le repli de l'activité impacte mécaniquement les résultats de la période. Ainsi, l'EBITDA est négatif à hauteur de 795 KE malgré la baisse de 6% des charges d'exploitation. Le résultat d'exploitation affiche quant à lui une perte de 1,4 ME intégrant les efforts R&D toujours importants pour renforcer l'avance technologique du Groupe.

Au total, le résultat net part du Groupe affiche une perte de -1,4 ME, contre -0,6 ME un an plus tôt.