Vogo, l'Etat, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole annoncent la mobilisation de financements pour le programme DISNUM

(Boursier.com) — L 'Etat, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et VOGO annoncent la mobilisation de financements pour le programme DISNUM portant sur le développement de solutions innovantes pour la prévention et la détection des commotions cérébrales dans l'univers du sport. Le projet DISNUM, qui est partie intégrante du projet global DIAGINSPORT, a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets collaboratif I-DEMO mené en partenariat avec l'Etat.

Ce premier volet de financements, d'un montant total de 800.000 euros sous forme de subventions et d'avances remboursables a été apporté par la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et l'Etat, pleinement engagés aux côtés de VOGO pour répondre à un enjeu mondial de santé publique pour les sportifs professionnels, amateurs et les jeunes pratiquants.

VOGO, pionnier dans l'innovation pour l'assistance à la détection des commotions cérébrales, pilote d'un consortium pluridisciplinaire mobilisé pour le développement d'une filière d'excellence française. En France, le taux de commotions chez le sportif est estimé entre 0.8 et 8 pour 1.000 sportifs/heure, et passe même à 15/1000 sportifs/heure pour le rugby.

A l'International, on estime que 100 millions2 de sportifs en Europe et aux Etats-Unis sont exposés à ce risque. Face à cette situation, il devient prioritaire d'apporter des solutions permettant d'augmenter la détection des lésions en complément des protocoles existants, tout en développant les bonnes pratiques pour minimiser les risques et le nombre d'accidents.

Dès sa création, VOGO a placé la santé et la protection des athlètes au coeur de ses solutions en développant des technologies vidéo à destination des professionnels permettant d'optimiser l'efficacité des protocoles existants en matière d'assistance à la détection des commotions cérébrales. Cet engagement précoce s'était illustré dès 2017 aux côtés de la Ligue Nationale de Rugby, pour les championnats de TOP 14 et de PRO-D2.