Vogo : important contrat avec Franki Fondation-Fayat

(Boursier.com) — Vogo renforce ses positions sur le marché de la construction en signant un partenariat commercial avec Franki Fondation-Fayat, leader français des fondations par pieux. Ce contrat porte sur une première commande de 250 solutions de communication Vokkero Guardian à livrer sur l'exercice en cours. Des extensions sont d'ores et déjà envisagées.

Franki Fondation-Fayat a choisi Vogo pour équiper ses équipes en solutions de communication audio hautes performances, Vokkero Guardian. Ce système innovant assure des échanges instantanés en environnements critiques avec à la clé une réactivité et une productivité accrues pour les équipes dans des conditions de sécurité renforcées. Libérées des nuisances sonores inhérentes aux travaux de construction, les équipes de Franki Fondation-Fayat bénéficient ainsi d'une solution de communication simple à déployer et permettant une qualité d'échanges qui limite le stress, les incompréhensions et les risques d'accidents sur site.

Pour Vogo, ce succès commercial "matérialise la pertinence des solutions technologiques commercialisées au-delà du monde sportif, sur lequel la société dispose déjà d'une reconnaissance forte à l'échelle internationale".