Vogo : forte amélioration de l'EBITDA

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Vogo s'établit à 8,5 ME, en hausse de 53% par rapport à la même période de 2020. A périmètre constant, la croissance de l'exercice ressort ainsi à 51%. Sur une base proforma, en intégrant Crescent Comms devenu VOGO UK sur 12 mois, le chiffre d'affaires 2021 ressort à 9,2 ME, en croissance de 65%. Cette forte progression du chiffre d'affaires a été portée par le marché du sport où l'activité affiche une croissance de 96% à 6,4 ME (75% de l'activité totale de l'exercice). Comme attendu, la dynamique a bénéficié des succès commerciaux enregistrés sur les gammes professionnelles. Sur les solutions "fans", la reprise de la dynamique commerciale a logiquement été plus progressive dans un contexte sanitaire toujours contrasté. Le retour à une situation normale constituera un moteur pour la croissance attendue en 2022.

Toutes les zones géographiques ont profité de l'accélération de la dynamique commerciale. Sur la zone EMEA (dont France), le chiffre d'affaires s'établit à 7 ME (83% de l'activité totale), en hausse de 41%. Aux Etats-Unis, premier marché mondial du sport, l'amélioration des conditions sanitaires s'est traduite par une forte accélération de l'activité. Sur la zone, VOGO affiche ainsi une croissance solide avec un chiffre d'affaires de plus de 1,2 ME, en progression de 164%. Là encore, ces évolutions très favorables devraient se confirmer sur le nouvel exercice.

Des résultats en forte amélioration : EBITDA positif hors filiales

La progression de l'activité contribue à la forte amélioration des résultats. Cette amélioration illustre également la bonne maîtrise des charges d'exploitation sur la période.

Celles-ci n'augmentent que de 18% à 11.541 KE à mettre en perspective au regard de la croissance de 53% dégagée sur l'année.

Les charges externes s'établissent à 3.234 KE sur l'exercice contre 2.718 KE sur la même période de 2020. Elles concentrent ainsi moins de 38% du chiffre d'affaires de l'année contre près de 49% en 2020.

Les charges de personnel sont également parfaitement maîtrisées. Elles ressortent à 4.773 KE soit 56% du chiffre d'affaires contre 77% sur la même période de 2020.

Au total, l'EBITDA est en très forte amélioration avec une perte réduite de plus de 1,5 ME à (642) KE. A noter que retraité des filiales, l'EBITDA est légèrement positif à hauteur de 66 KE. La perte nette est limitée à (1.470) KE, contre une perte de (3.262) KE en 2020.

Au 31 décembre 2021, le Groupe s'appuie sur une structure financière parfaitement sécurisée avec des capitaux propres de 7.723 KE et une trésorerie de 5.585 KE. Sur l'exercice, la consommation de trésorerie liée aux flux d'activité s'est fortement améliorée à 1.569 KE, contre 2.424 KE en 2020.

Au-delà de la trésorerie au 31 Décembre 2021, il reste un solde d'aides BPI à percevoir de 1.826 KE sur 2022 et 2023, dont 1.194 KE en subventions.

2022 : une solide confiance confortée par un début d'année bien orienté

L'exercice 2022 s'est ouvert avec un contexte marqué par la crise des composants et par la guerre en Ukraine. Si l'impact direct de ce conflit est faible pour VOGO, ses conséquences possibles sur la demande mondiale constituent des points de vigilance.

A contrario, au cours des prochains mois, l'amélioration de la situation sanitaire sur les principaux marchés géographiques adressés par le Groupe devrait se confirmer. VOGO reste ainsi pleinement confiant dans la réussite de l'exercice 2022 en termes de croissance et de progression de ses résultats.

Cette confiance est confortée par un début d'exercice très bien orienté, tant en termes de prises de commandes que de discussions avancées pour des déploiements à venir.

Toutes les activités et zones géographiques profitent de cette dynamique.

Dans l'univers du sport, les succès commerciaux sont au rendez-vous tant sur les gammes VOKKERO (solutions audio de communication pour l'arbitrage, la surveillance médicale, le coaching, ...) que VOGOSPORT (solution vidéo de Live & Replay).

Le déploiement des solutions "pros" sur le marché nord américain se confirme également avec de nouveaux contrats signés dans le football américain, le football et le hockey notamment avec la MLS, College Sports, la Mid-American Conference.... Enfin, sur le marché anglo-saxon, VOGO UK est désormais fournisseur de l'Irish Football Association et de la Scottish Football Association.

En 2022, VOGO devrait également profiter aux côtés de son partenaire ABEO de la montée en puissance des ventes sur VOGOSCOPE, solution "clé-en-main" de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay destinée aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités.

Sur le terrain de l'innovation, VOGO entend poursuivre ses efforts au travers notamment de la montée en puissance du consortium pluridisciplinaire annoncé en janvier et dédié au développement de solutions innovantes pour la prévention et la détection des commotions cérébrales dans l'univers du sport.

Enfin, 2022 bénéficiera de l'intégration en année pleine de VOGO UK et de sa contribution positive aux performances du Groupe, tant en termes d'activité que de résultats...