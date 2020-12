Vogo : feu vert de la HAS pour EasyCOV

(Boursier.com) — Le 27 novembre, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis positif sur l'utilisation et le remboursement du test EasyCOV chez les patients symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable. Le consortium, au coeur du dispositif, formé par la société de biotechnologie Skillcell (groupe ALCEN), le laboratoire Sys2Diag (CNRS/ALCEN) et la société Vogo, se félicite de ces premières indications qui pourraient encore être étendues. Avec cet avis favorable, EasyCOV est reconnu parmi les dispositifs pertinents dans les stratégies de diagnostic et de dépistage de la Covid-19. Cette nouvelle étape franchie va permettre d'accélérer le déploiement commercial du test en France et à l'International.

Depuis mars dernier, la Haute Autorité de Santé mène une veille scientifique sur les tests de diagnostic de l'infection à SARS-CoV-2 et évalue en continu les différents dispositifs disponibles. L'avis rendu au bénéfice d'EasyCov vient confirmer les bénéfices de la solution en termes de simplicité, de rapidité et d'efficacité. Pour rappel, EasyCOV est un test de détection de l'ARN viral plus simple et plus rapide (40 min) que les tests RT-PCR. La technique RT-LAMP sur laquelle est basée EasyCOV permet d'amplifier l'ARN viral puis de révéler ou non sa présence dans un échantillon salivaire après un chauffage à température constante. L'accès aux résultats s'appuie sur une application numérique par lecture colorimétrique.

Les performances de ce test salivaire rapide viennent d'ailleurs d'être confirmées avec la conclusion de l'étude clinique menée par les équipes du CHU de Montpellier et du laboratoire Sys2diag. Ainsi, en situation de dépistage de personnes symptomatiques ou asymptomatiques, EasyCOV confirme son efficacité (86% de sensibilité et 99% de spécificité) pour détecter le virus responsable du Covid-19.

Forts de l'avis positif de la HAS, Skillcell et Vogo vont maintenant pouvoir amorcer le déploiement commercial d'EasyCOV en France en privilégiant les marchés sur lesquels les avantages du test sont les plus décisifs : EPAHD, campagnes de dépistage de terrain nécessitant une forte répétitivité (événements sportifs en particulier)... La reconnaissance de la pertinence du test par les Autorités françaises va également constituer un accélérateur commercial à l'international, notamment en Afrique et en Asie du sud-est où l'avis de la HAS était attendu.