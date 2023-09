Vogo : encore en forte baisse

(Boursier.com) — Vogo chute encore de 6,3% à 3,1 euros, plombée par l'annonce d'une dégradation de sa rentabilité au premier semestre. Malgré la bonne maîtrise de la structure de charges, le repli de 24% de l'activité (due principalement au changement de modèle de vente vers un modèle de type TaaS) impacte en effet mécaniquement les résultats de la période. Ainsi, l'EBITDA est négatif à hauteur de 795.000 euros malgré la baisse de 6% des charges d'exploitation.

Vogo aborde toujours les prochains mois avec une confiance reposant sur ces nouveaux moteurs qui vont porter les performances futures tant en termes de croissance que d'amélioration des résultats.

Si la transition surprise vers un modèle d'activité plus récurrent a pénalisé l'activité sur la première partie de l'année, la dynamique commerciale semble s'accélérer sur le second semestre sous l'effet des certifications de la FIFA avec la signature de plusieurs contrats notamment auprès de la LNR (Ligue Nationale de Rugby), ou encore du championnat de Football Estonien (VAR Light) et de l'EHF (Fédération Européenne de Handball), note Oddo BHF. Ainsi, les perspectives commerciales à MT restent intéressantes avec des opportunités pour Vogo de se positionner sur les grands événements sportifs à venir (JO 2024, etc.). Pour autant, la valorisation semble " fair " (VE/EBITDA 19x 2024e selon ses prévisions) dans un contexte ou le cash burn reste élevé et l'horizon de FCF breakeven encore lointain. L'analyste reste ainsi 'neutre' avec un objectif de 4,5 euros.