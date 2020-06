Vogo décroche le référencement de sa gamme de solutions audio VOKKERO GUARDIAN par l'UGAP

Vogo décroche le référencement de sa gamme de solutions audio VOKKERO GUARDIAN par l'UGAP









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vogo grimpe de 12% à 10,85 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé le référencement de sa gamme de solutions audio VOKKERO GUARDIAN à l'UGAP, la centrale d'achat publique française, par l'intermédiaire de son distributeur TPL Systèmes.

Les systèmes de communication audio VOKKERO GUARDIAN permettent de répondre aux besoins des équipes mobiles pour lesquelles l'utilisation d'une radio en mains-libres avec un filtre de bruit haute performance et une qualité de son irréprochable est primordiale. Ces solutions technologiques ont d'ores et déjà été adoptées par des équipes d'intervention spécialisés comme le Service Départemental d'Incendie et de Secours ou les Forces spéciales des armées.

Avec plus de 3 milliards d'euros de commandes par an, l'UGAP s'est imposé comme un intermédiaire commercial de premier plan pour les achats de ses clients (pompiers, défense, sécurité civile, hôpitaux, administrations publiques, etc.).

Ce référencement doit permettre à VOGO et son distributeur TPL Systèmes de renforcer la dynamique commerciale sur les marchés publics avec l'accès à des processus d'achats simplifiés mutualisant les frais de procédure et la présence sur une plateforme de commandes rapide, économique et sécurisée.

Le référencement des solutions VOKKERO GUARDIAN conclu pour une durée de 3 ans par l'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP) démontre la capacité de VOGO de proposer des systèmes de communication audio performants et adaptés à un grand nombre d'applications. L'intégration des solutions VOKKERO dans le catalogue de l'UGAP devrait faciliter les échanges commerciaux en cours avec des grands acteurs recourant à la centrale d'achat.

Cette nouvelle étape franchie va également permettre aux équipes commerciales VOGO et TPL Systèmes de déployer de nouvelles actions commerciales en vue de diversifier leur clientèle et d'ouvrir de nouveaux marchés...