Vogo : contrat pour le déploiement de sa solution d'arbitrage vidéo et audio (VAR) pour le championnat de football en Estonie

(Boursier.com) — VOGO annonce la signature d'un contrat exclusif avec le championnat de football estonien. VOGO devient ainsi le fournisseur officiel de l'arbitrage vidéo et audio (VAR) pour cette compétition.

Les solutions VOGOSPORT et VOKKERO dédiées aux "Pros" seront déployées sur une période initiale de trois ans pour l'ensemble des rencontres du championnat national. Ce nouveau contrat démontre la pertinence des solutions technologiques déployées par le Groupe et la place acquise dans le football à l'échelle internationale.

Avec plus de 30 éditions au compteur, le championnat de Football en Estonie se tient chaque année de mars à novembre. Il regroupe 10 équipes de l'élite pour un total de 180 rencontres.

Dans le cadre de cette compétition, VOGO a signé un contrat de trois ans pour le déploiement de sa solution d'arbitrage vidéo et audio (VAR). C'est sa première référence VAR dans le football pour l'intégralité d'un championnat. Son déploiement aura lieu à compter de mars 2023.

A cette occasion, VOGO fournira deux services aux arbitres actifs sur ce championnat :

- Pour la vidéo : la solution VOGOSPORT qui offre la possibilité notamment de la visualisation de flux simultanés, de zoom, de replay, de slow motion...

- Pour l'audio : la technologie audio VOKKERO dotée d'un filtre de bruit breveté, qui permet une utilisation mains libres et Plug & Play.

Hannes Kaasik, Directeur du département Arbitrage de la Fédération Estonienne de Football a déclaré : "Nous sommes très heureux et impatients de pouvoir intégrer, pour la première fois, un système d'arbitrage vidéo à notre championnat. La qualité des solutions technologiques de VOGO, déjà déployées dans les plus grands rendez-vous sportifs mondiaux, l'implication des équipes de VOGO dans ce projet et leur volonté de rendre la technologie VAR accessible et simple nous ont confortés à signer ce partenariat."

Bertrand Million, VP Solutions Professionnelles ajoute : "Ce contrat de longue durée est significatif pour notre Groupe. Il sera, je l'espère, le premier d'une longue série avec un potentiel de déploiement important sur tous les championnats de football internationaux"