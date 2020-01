Vogo conclut un partenariat avec Sport en France et lance son activité achats in-app

(Boursier.com) — Vogo signe un partenariat avec la chaîne de télévision Sport en France, la chaîne du mouvement sportif. Lancée en mai 2019, Sport en France est éditée par Media 365 pour le compte du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Elle est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. Accessible à tous, 24/24, 365 jours par an en haute définition sur les box des principaux opérateurs et via un site Internet dédié, la chaîne couvre notamment les compétitions sportives nationales et internationales qui n'avaient jusque-là pas ou peu d'accès à la télévision grand public.

Dans le cadre de ce partenariat, Vogo fournira ses solutions vidéo live & replay afin d'enrichir l'expérience des spectateurs sur une centaine d'évènements couverts par la chaîne sur l'année 2020. Sur ces évènements, Vogo va également fournir à l'ensemble du staff technique présents lors des compétitions (arbitres, coachs, médecins, etc.) l'accès à ses solutions vidéo d'analyse et d'aide à la décision.

Lancement de l'activité "achats in-app"

Ce partenariat permet également à Vogo de lancer son activité "achats in-app". Ces nouvelles fonctionnalités s'adressent aux spectateurs qui pourront procéder à des micro-achats de services payants leur permettant par exemple d'accéder à des contenus exclusifs (statistiques live, contenu multiplex, highlights etc.). Ces contenus optionnels viennent s'ajouter aux fonctionnalités live & replay qui resteront gratuites pour le spectateur.

Ce lancement était l'un des objectifs annoncés lors de l'introduction en Bourse. Il sera réalisé à grand échelle avec déjà 100 évènements prévus en France cette année.