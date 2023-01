VOGO conclut un partenariat avec Récréa

(Boursier.com) — VOGO signe avec le Groupe Récréa un contrat de mise en place et d'exploitation des solutions Vogoscope dans le Centre Aquatique (CAO) de Saint-Denis.

En cours de construction face au Stade de France à Saint-Denis, le Centre Aquatique sera livré à Paris 2024 au mois d'avril l'année prochaine. Il accueillera les épreuves de plongeon, de water-polo et de natation artistique pendant l'évènement. Il constitue le seul ouvrage construit de manière pérenne spécifiquement pour 2024.

En phase "Héritage" dès 2025, il deviendra une base d'entrainement pour la Fédération Française de Natation et son pôle plongeon, ainsi que pour des membres de l'équipe de France de natation course. Il sera également un équipement ouvert au grand public permettant l'apprentissage de la natation, l'accueil des scolaires, ainsi que des pratiques sportives diverses (tennis padel, salle d'escalade bloc, fitness, etc.), le tout géré par le Groupe Récréa.

Récréa a choisi VOGO pour développer et mettre en place des systèmes Vogoscope adaptés, apportant de la valeur ajoutée tant aux nageurs de haut niveau qu'à la natation loisirs et à la pratique scolaire. L'objectif est de fournir un système de vidéo Live & Replay dans le but d'améliorer la performance des nageurs grâce à un retour vidéo live accessible via tablettes, écrans tactiles et Cloud dédié. Le contrat porte sur l'installation des équipements et les prestations de maintenance associées.

Récréa est un acteur incontournable du secteur avec 40 années d'expérience et la gestion de plus de 100 équipements pour aujourd'hui 10 millions d'usagers. Récréa poursuit actuellement une stratégie de diversification des services apportés aux instances publiques, qui leur délèguent l'exploitation des structures sportives, et aux usagers de ces enceintes.