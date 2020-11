Vogo choisi par Rugby Europe

Vogo choisi par Rugby Europe









(Boursier.com) — Après un appel d'offres mené auprès des différents acteurs du marché, Rugby Europe la Fédération Européenne de Rugby a retenu Vogo : sur chacun des matches, Vogo fournira ses solutions Vogo SPORT pour le TMO et le HIA et coordonnera leur mise en oeuvre avec les producteurs TV locaux et les équipes de Rugby Europe sur chaque stade. La société fournira aussi ses kits VOKKERO Elite à l'ensemble du corps arbitral officiant lors de la compétition. Au total, ce sont 60 matchs à travers l'Europe qui seront concernés par ce partenariat.