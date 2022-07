Vogo : belle croissance semestrielle

(Boursier.com) — La société Vogo a généré au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de près de 5,9 ME, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'exercice 2021.

Vogo parle d'un nouveau cycle de développement, matérialisé par la multiplication des prises de commandes en Europe et aux Etats-Unis et estime que tous les indicateurs sont au vert pour confirmer cette dynamique au cours des prochains mois, avec en ligne de mire les opportunités offertes par les grands rendez-vous sportifs mondiaux à venir. Le spécialiste des solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels du sport assure aussi présenter des perspectives très favorables quant à l'évolution de sa rentabilité.