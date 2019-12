Vogo anticipe une accélération de croissance sur l'exercice

(Boursier.com) — Vogo confirme sa forte dynamique d'activité sur le second semestre 2019, tant pour ses solutions vidéo historiques (Vogo Sport) que pour ses solutions audio de marque Vokkero, nouvellement intégrées à l'offre du Groupe.

Dans un communiqué, Vogo revient sur l'ensemble de ses nouveaux déploiements des solutions professionnelles et grand public, et évoque une solide dynamique commerciale du semestre.

En outre, le second semestre a permis au Groupe de faire ses premiers pas sur le continent nord américain, un marché prioritaire et stratégique dans l'univers du sport . La filiale basée à New-York, acquise à Adeunis, est désormais totalement intégrée au Groupe et a été renommée Vogo North America. En ajoutant les recrutements en cours et bientôt déployés sur la zone, le Groupe va désormais bénéficier d'un positionnement stratégique fort pour saisir les opportunités qu'offre ce marché considérable , commente le management de Vogo. D'ailleurs, Vogo anticipe une contribution, début 2020, à des matchs de basket-ball de la NBA, une des plus importantes ligues sportives au monde.

Vogo fait également le point sur les nouveaux succès commerciaux de la gamme de produits Vokkero. Déjà retenus pour l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde de la Fifa 2018, les systèmes de communication audio Vokkero ont été sélectionnés par l'Uefa (Union of European Football Associations) pour équiper les arbitres de la ligue Europa durant les deux prochaines saisons 2020 et 2021.

Pour sa 24e édition au Japon, le championnat du monde de Handball féminin a également choisi d'adopter les solutions audio Vokkero Squadra pour équiper l'ensemble des arbitres de la compétition. Ces nouvelles références illustrent la haute proposition de valeur technologique des solutions Vokkero parfaitement adaptée aux exigences réglementaires poussées de ces championnats , estime le management.

Avancées dans le partenariat avec Abéo

En fin, Vogo revient sur les avancées dans le partenariat avec Abéo... En décembre, les deux partenaires ont décidé d'engager une nouvelle étape de leur partenariat. Les deux entreprises ont décidé de lancer la phase de commercialisation début 2020. Pour cela, une série de kits VogoSport seront prochainement mis à la disposition de Abéo/Gymnova et de ses filiales, notamment au Royaume-Uni et en Belgique.

Les deux groupes confirment ainsi leur objectif de signer un contrat de distribution mondial à destination des marchés d'Abéo.

Accélération de croissance attendue sur l'exercice

L'ensemble de ces nouveaux succès commerciaux illustre la pénétration croissante des solutions vidéo et audio du Groupe sur le marché du sport. La solide dynamique observée sur l'exercice associée aux synergies technologiques et commerciales des offres Vogo et Vokkero permet au Groupe de confirmer l'accélération attendue de sa croissance sur l'exercice.

Par ailleurs, Vogo indique que le 1er trimestre 2020 donnera lieu à une communication au marché de la stratégie et des ambitions du nouvel ensemble.