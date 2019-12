Vogo annonce le succès de la gamme VOKKERO GUARDIAN STAFF

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — VOGO annonce le succès de sa gamme de produits VOKKERO GUARDIAN STAFF, seulement un an après le lancement de l'offre.

A ce jour, la solution de communication audio VOKKERO GUARDIAN STAFF dédiée aux coachs sportifs, aux analystes vidéo et aux équipes médicales a été adoptée par plus de 40 clubs de football et de rugby professionnels parmi les plus prestigieux d'Europe (Juventus Turin, Bayern Munich, Olympique Lyonnais, Stade Français, Racing 92, etc.).

"Avec la complémentarité évidente des offres audio et vidéo, les nombreuses références clients ayant adopté VOKKERO contribueront à accélérer la pénétration des solutions vidéo VOGO SPORT sur le marché du sport professionnel" commente le groupe. Pour rappel, la solution VOGO SPORT PRO est déjà utilisée par tous les clubs de rugby du Top 14 et de Pro D2 dans le cadre du protocole de suivi des commotions cérébrales.

Les premiers succès commerciaux de l'offre vidéo VOGO SPORT enregistrés au cours des derniers mois dans le football professionnel (annoncés par voie de communiqué de presse le 12 décembre 2019) illustrent les synergies commerciales attendues par le Groupe.

En 2020 et comme annoncé lors de l'acquisition de l'activité VOKKERO, le Groupe lancera une offre combinant la vidéo et l'audio lui permettant d'accélérer sa prise de parts de marché dans l'univers du sport professionnel...