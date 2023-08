(Boursier.com) — VOGO annonce le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour une durée de 4 saisons. Après une première collaboration de 6 ans initiée lors de la saison 2017-2018, VOGO continue à déployer son service de replay vidéo VOGOSPORT auprès des personnels médicaux lors des rencontres afin de faciliter la détection et le diagnostic des blessures et en particulier des commotions cérébrales (protocole HIA).

Ce contrat couvre tous les matchs de TOP 14, de ProD2, de l'In Extenso Supersevens ainsi que les matchs de Coupe d'Europe programmés sur le territoire français.

Lors des rencontres, une commotion cérébrale peut être diagnostiquée notamment par les médecins et les kinésithérapeutes présents au bord du terrain.

Afin de renforcer la détection des commotions et ne pas laisser un joueur commotionné sur le terrain, VOGO a été pionnier en développant depuis sa création des technologies vidéo à destination des professionnels permettant d'optimiser l'efficacité des protocoles existants en matière de détection des commotions cérébrales survenant lors des pratiques sportives. Un engagement encore renforcé en 2022 avec la création d'un consortium pluridisciplinaire dédié au développement de solutions innovantes pour la prévention et la détection des commotions cérébrales dans l'univers du sport.

C'est donc tout naturellement que la Ligue Nationale de Rugby a renouvelé son partenariat avec VOGO pour 4 nouvelles saisons. La LNR est une institution majeure du paysage sportif français, chargée de la gestion et du développement du rugby professionnel en France...