Vogo : amélioration des résultats

(Boursier.com) — Sur les six premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires ressort à 4,3 ME, en progression de 89% par rapport au premier semestre 2020...

L'EBITDA est en très forte amélioration avec une perte réduite à 330 KE contre un résultat négatif de 1,4 ME au premier semestre 2020.

Le Résultat net part du Groupe ressort négatif à 731 KE, contre une perte de 1,7 ME au premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, la société s'appuie sur des capitaux propres de 8,3 ME et une trésorerie de 7,9 ME.