Vodafone vend ses activités en Hongrie pour 1,8 milliard d'euros

(Boursier.com) — Vodafone cède ses activités en Hongrie dans le cadre d'une transaction en numéraire valorisée 1,8 milliard d'euros, dette comprise. Le géant britannique de la téléphonie mobile, qui cherche à se concentrer sur des marchés clés comme l'Italie, le Royaume-Uni et le Portugal, a précisé avoir convenu de conditions non contraignantes avec les acquéreurs, le Hongrois 4iG et l'entreprise publique Corvinus. L'opération - qui n'inclut pas l'entreprise de services VOIS de Vodafone - devrait donner naissance au deuxième plus grand opérateur de télécommunications de Hongrie. La vente devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.