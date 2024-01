Vodafone rejette la proposition révisée d'iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie

(Boursier.com) — Faisant suite à la proposition faite à Vodafone le 18 décembre 2023 de rapprocher les activités italiennes du groupe Vodafone et du Groupe iliad, iliad a formulé auprès de Vodafone une offre améliorée avec l'objectif réaffirmé de créer le challenger le plus innovant du secteur des télécommunications en Italie. Le groupe Vodafone a refusé cette nouvelle offre.

Les termes clés de cette nouvelle offre étaient les suivants :

-Une fusion à parité à travers la création d'une NewCo ;

-Vodafone Italia valorisée 10,45 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Le groupe Vodafone aurait reçu 6,6 milliards d'euros en numéraire ainsi qu'un prêt d'actionnaire de 2 milliards d'euros ;

-iliad Italia valorisée 4,25 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Le groupe iliad aurait reçu 400 millions d'euros en numéraire ainsi qu'un prêt d'actionnaire de 2 milliards d'euros ;

-Retrait de l'option d'achat initialement envisagée au bénéfice du Groupe iliad.

Le Groupe iliad maintient que le rapprochement de ces 2 sociétés apporterait, de loin, la meilleure solution afin de soutenir le secteur des télécommunications italien.

Prenant acte de cette décision, le Groupe iliad va naturellement poursuivre sa stratégie actuelle en s'appuyant sur les formidables succès enregistrés en Italie :

-Plus de 10,5 millions d'abonnés mobiles depuis le lancement en mai 2018 ;

-Une position de leader en termes de gains de nouveaux abonnés sur l'internet fixe parmi les 5 grands opérateurs ;

-Plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré en 2023 et atteinte du point d'équilibre sur l'OFCF.

Le Groupe iliad entend continuer à renforcer ses positions sur le marché italien et poursuivre sa stratégie offensive en matière de gains de parts de marché sur tous les segments.