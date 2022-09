Vodafone : les sociétés de private-equity lorgnent une participation dans Vantage Towers

(Boursier.com) — Vantage Towers s'envole de plus de 11% à Francfort alors que KKR & Co et Global Infrastructure Partners pourraient prendre une participation dans la société de tours télécoms. La société de private-equity suédoise EQT a également exploré un investissement potentiel dans la filiale de Vodafone introduite en bourse l'an passé, selon les sources de 'Bloomberg'.

Le groupe britannique n'a pas pris de décision définitive sur la taille de la participation qu'il souhaite vendre, bien qu'un certain nombre d'enchérisseurs souhaiteraient obtenir une participation majoritaire, selon les sources. Il n'y a aucune certitude que les sociétés de capital-investissement procéderont à des offres formelles, et d'autres soumissionnaires pourraient encore émerger. Vodafone détient actuellement environ 82% de Vantage.

Les tours de télécommunications sont devenues la cible de plusieurs grosses transactions ces derniers mois en Europe alors que les opérateurs télécoms cèdent leurs actifs d'infrastructure pour lever des fonds et financer les déploiements coûteux de la fibre optique et de la 5G, ainsi que pour réduire leurs lourdes dettes.