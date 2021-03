Vodafone : la grosse IPO de Vantage se précise

(Boursier.com) — Vodafone espère lever près de 2,8 milliards d'euros avec l'introduction en bourse de sa branche européenne de tours de téléphonie mobile. L'opération, l'une des plus importantes de l'année sur le Vieux continent, aura lieu à Francfort et pourrait valoriser Vantage jusqu'à 14,7 MdsE. L'IPO serait également la plus grosse dans le secteur des télécoms depuis celle de Belgacom en 2014, et la plus importante en Allemagne depuis celle de Knorr Bremse en 2018, qui ont toutes deux levé 4,4 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le géant britannique des télécommunications prévoit de vendre 88,9 millions d'actions de cette unité à un prix unitaire compris entre 22,50 euros et 29 euros. Deux fonds d'investissement, Digital Colony et RRJ, ont convenu d'acheter respectivement 500 millions d'euros et 450 millions d'euros d'actions dans le cadre de l'offre, qui se déroulera jusqu'au 17 mars. Les nouvelles actions commenceront à être négociées le 18 mars.

Vodafone prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour réduire sa dette.