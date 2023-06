Vodafone et CK Hutchison fusionnent pour créer le premier opérateur mobile au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Sans surprise, Vodafone et CK Hutchison ont officialisé la fusion de leurs activités au Royaume-Uni dans le cadre d'une opération à 15 milliards de livres (17,56 milliards d'euros). Vodafone détiendra 51% du nouveau groupe et Hutchison 49%. L'actuel patron de Vodafone UK, Ahmed Essam, dirigera la structure issue de la fusion et Darren Purkis, l'actuel directeur financier de Three UK, y occupera le même poste. La nouvelle entité comptera environ 27 millions de clients, dépassant ainsi EE et VM O2, propriété conjointe de Telefonica et de Liberty Global.

Vodafone aura le droit d'acquérir l'intégralité de l'activité fusionnée après trois ans, si elle atteint une valeur d'au moins 16,5 milliards de livres sterling, dette comprise. Les deux entreprises prévoient de finaliser le deal avant la fin de 2024. Ce rapprochement fait l'objet de spéculations depuis des années alors que Vodafone et CK Hutchison se sont déjà associés sur d'autres marchés, dont l'Australie.

L'opération fera néanmoins l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, qui se sont déjà opposées à des opérations qui auraient eu pour effet de passer le nombre de réseaux sur les principaux marchés de quatre à trois. En 2016, l'Union européenne a notamment empêché Three d'acheter l'activité O2 de Telefonica au Royaume-Uni avec le soutien du gendarme des télécoms britanniques Ofcom. Cherchant à gagner le soutien des politiciens, des syndicats et de l'autorité de régulation de la concurrence, les deux groupes ont déclaré qu'ils investiraient 11 milliards de livres en Grande-Bretagne sur une période de 10 ans pour créer ce qu'ils décrivent comme "l'un des réseaux 5G autonomes les plus avancés d'Europe".