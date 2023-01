Vodafone : des services haut débit en Espagne

(Boursier.com) — Vodafone a lancé fin 2022 en Espagne "Hogar 5G" qui fournit des services haut débit ultrarapides sur les réseaux 5G aux particuliers et aux entreprises, offrant une alternative crédible à la connectivité fixe dans les zones difficiles d'accès où les l'infrastructure n'existent pas encore... Les clients peuvent ainsi accéder aux services 5G via un routeur 5G "plug-and-go", qui peut être souscrit dans le cadre d'un contrat indépendant ou associé à un compte haut débit existant.

Les services 5G seront assurés au domicile principal ou dans les locaux professionnels de chaque client, mais le routeur est également portable. Un client peut ainsi emmener son routeur en vacances ailleurs en Espagne ou dans un lieu de travail éloigné...

Les services 5G via Vodafone Hogar 5G sont déjà disponibles à Madrid, Barcelone, Saragosse, Valence, Malaga, Séville, Bilbao et La Corogne, et le seront dans 65 villes à suivre. Les clients pourront avoir accès à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps et pourront connecter jusqu'à 35 appareils au même réseau.

