VMware : résultats conformes aux attentes

VMware : résultats conformes aux attentes









(Boursier.com) — VMware , le géant des solutions de virtualisation, a publié hier soir des résultats financiers en ligne avec les attentes de marché. Pour son premier trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,76$, contre 1,74$ de consensus et 1,52$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 2,99 milliards de dollars, sur cette période close en avril. Ces revenus sont ressortis légèrement au-dessus du consensus. Ils étaient de 2,73 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier.