VMware rate le consensus à Wall Street. Et alors ?

(Boursier.com) — VMware , le géant américain de la virtualisation, a raté le consensus de bénéfices et de revenus pour le premier trimestre fiscal hier soir, mais le titre réagissait peu après bourse à Wall Street. Sur la période, le groupe californien a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,49$ à comparer à un consensus de 1,57$. Un an plus tôt, le bpa se situait à 1,28$. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 3,28 milliards de dollars, ratant de 1% le consensus, alors qu'ils étaient de 3,09 milliards un an auparavant. Les revenus SaaS et d'abonnements ont grimpé de 35% à 1,22 milliard de dollars. Le bénéfice net GAAP a été de 224 millions de dollars soit 52 cents par titre, en retrait de 9%, alors que le bénéfice ajusté a atteint 644 millions de dollars et 1,49$ par action, en croissance de 16%.

"Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre. Au cours du dernier trimestre, nous avons fait preuve d'élan et d'engagement auprès de nos clients et partenaires alors que nous continuons à les aider à transformer leurs activités et à libérer tout le potentiel du multi-cloud", a déclaré Raghu Raghuram, DG de VMware. "Nous sommes ravis de présenter de nouvelles innovations produits et accueillerons nos clients et partenaires cette année lors d'événements VMware Explore à Las Vegas, à Singapour, au Brésil, à Barcelone et au Japon". "Notre performance au premier trimestre reflète un bon début d'exercice 2024 et a été mise en évidence par nos revenus d'abonnement et SaaS, qui ont augmenté de 35% d'une année sur l'autre", a déclaré Zane Rowe, vice-président exécutif et directeur financier de VMware. "Nous continuons d'investir dans nos offres cloud pour stimuler la croissance future des revenus récurrents".