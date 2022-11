VMware rate le consensus

(Boursier.com) — VMware , le géant des solutions de virtualisation, a raté le consensus de profit et de revenus pour le troisième trimestre. Le groupe a annoncé hier soir un bénéfice ajusté par action de 1,47$, à comparer à un consensus de 1,6$ et un niveau de 1,72$ un an avant. Les revenus ont totalisé 3,21 milliards de dollars, ratant de 5% les estimations de marché, alors qu'ils se situaient à 3,19 milliards un an plus tôt. Le cash flow opérationnel du trimestre a été de 1,26 milliard et le free cash flow de 1,16 milliard. Rappelons par ailleurs que le rachat de VMware par Broadcom fait l'objet d'une enquête des autorités britanniques de régulation.