VMware : La Clinique Pasteur Toulouse innove pour améliorer l'expérience des employés et des patients

(Boursier.com) — VMware Inc annonce que la Clinique Pasteur Toulouse a choisi les solutions de VMware pour mener son projet de transformation médical et moderniser le parcours santé de ses collaborateurs et de ses patients.

La Clinique Pasteur de Toulouse est un établissement de santé indépendant de 1.200 salariés et 200 médecins - tous actionnaires - de longue date résolument engagée dans le numérique au service de la santé. En effet, l'établissement a mis en oeuvre des innovations de pointe depuis sa création, notamment en cardiologie et en oncologie - de la première opération à coeur ouvert dans un établissement privé en 1965 jusqu'à la première européenne de remplacement de valve cardiaque par voie trans-cathéter ou encore le traitement de la fibrillation atriale par électroporation, en 2021. L'innovation faisant partie de son ADN, la Clinique Pasteur a choisi VMware pour accompagner ses nouvelles ambitions d'accélération numérique.

"Grâce aux solutions flexibles et agiles de VMware, nous avons pu mettre en place une véritable stratégie. La solution VMware Horizon est très évolutive, ce qui signifie qu'à terme nous pourrons gérer plus de 1.000 postes de travail de manière simple et sécurisée et qu'en cas de cyberattaque ou d'incident informatique majeur, nous pourrons recréer rapidement notre infrastructure de travail. Avec VMware, la Clinique Pasteur a aujourd'hui amélioré son système d'information et développé son projet d'innovation. En effet, les outils numériques déployés au sein de notre établissement de santé sont conçus pour apporter une réponse concrète à nos besoins actuels et futurs. Nous sommes en quête permanente d'innovation et d'excellence" explique Denis Di Santo, Systems and Networks Manager, Clinique Pasteur.

En effet, en tant qu'établissement de santé, la clinique était confrontée à deux enjeux majeurs : la nécessité de placer les données des patients dans un environnement hautement sécurisé et la volonté de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de fluidifier le parcours du patient. La cybersécurité et la disponibilité du système d'information de la clinique étant des préoccupations majeures, l'établissement a choisi VMware Horizon pour répondre à ces enjeux. Tout d'abord parce qu'avec VMware Horizon, en cas de cyberattaque ou d'incident informatique majeur, la clinique peut rapidement recréer son infrastructure de travail et éviter le blocage ou la désorganisation de l'activité comme c'est arrivé à de nombreux établissements de santé ces derniers temps. Ensuite, parce que la solution permet au personnel de déployer des postes de travail, des applications et des mises à jour rapidement et de manière centralisée. De plus, la clinique a fait le choix de déployer la version on premise de VMware Horizon parce qu'elle possède deux data centers en propre, ce qui lui permet d'être mieux isolée en cas de cyberattaque.

Afin de virtualiser rapidement l'ensemble des postes de travail de la clinique et permettre à son équipe IT de bénéficier d'une gestion centralisée du parc informatique, la Clinique Pasteur a fait appel à Hexanet, entreprise de services numériques et partenaire VMware, pour moderniser ses plus de 500 postes de travail. "L'objectif était de virtualiser rapidement l'ensemble des postes de travail de la clinique et de permettre à son équipe technique de bénéficier d'une gestion centralisée du parc informatique. Pour ce faire, nous avons déployé VMware Horizon, qui offre des espaces de travail numériques sécurisés, disponibles à tout moment, en tout lieu et sur tout type de terminal ", constate Laurent Grassi, responsable régional sud-ouest d'Hexanet. De plus, les technologies couplées de VMware et d'Hexanet permettent de compléter le dispositif et de garantir à la clinique une interruption maximale d'une heure de son système d'information en cas de cyberattaque.

Méthodes de travail

Grâce à la plateforme déployée par les équipes d'Hexanet, VMware a également transformé les méthodes de travail au sein de l'établissement de santé. Avec VMWare Horizon, la clinique a déployé de nombreux outils numériques, chaque personne pouvant préparer son séjour à la clinique via un espace numérique dédié, puis récupérer ses documents administratifs et de santé après son hospitalisation. Ces innovations permettent également de faciliter l'expérience des employés de la clinique. En effet, VMware Horizon offrant de nombreux avantages en termes de maintenance des terminaux et d'opérations techniques quotidiennes, une seule image Windows 10 peut être déployée sur l'ensemble des 500 postes de travail de l'infrastructure informatique de la clinique en quelques clics, et affecter ensuite les applications en fonction de l'usage spécifique du poste qui en sera fait par les médecins, infirmiers ou secrétaires

Ainsi, en choisissant VMware Horizon, la Clinique Pasteur a virtualisé ses postes de travail, tout en offrant plus d'agilité au personnel soignant et aux patients. VMware Horizon permet en outre d'utiliser de vieux PC, recyclés en tant que terminaux virtuels plutôt que d'être jetés, ce qui s'avère à l'avantage de la clinique, à la fois en termes de bilan RSE et de certification ISO 14001

"A l'heure où les établissements de santé font face à des cyberattaques d'une ampleur inédite, nous sommes ravis d'accompagner la Clinique Pasteur Toulouse dans l'accélération de sa transformation digitale et la sécurisation de son système d'information. Établissement pilote du dossier médical personnalisé initié par le Ministre Douste-Blazy en 2004, la Clinique Pasteur n'a cessé d'innover ces dernières années et nous sommes honorés de l'aider à renforcer la sécurité des données de ses patients et à améliorer l'expérience de ses collaborateurs", conclut Alexandre Caussignac, Director of Solution Engineering, VMware.