VMware Inc et Google Cloud renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — Google Cloud et VMware Inc renforcent leur partenariat afin de permettre à leurs clients d'accélérer la modernisation de leurs applications et leurs migrations vers le cloud. Cette collaboration permettra de bénéficier des avantages de Google Cloud Engine via le programme VMware Cloud Universal. Grâce à ce partenariat étendu, les entreprises profiteront d'une plus grande flexibilité financière, d'un choix plus large, et pourront accélérer leurs migrations vers le Cloud tout en modernisant leurs applications dans Google Cloud.

Google Cloud VMware Engine permet aux clients de migrer leurs applications fondées sur VMware vers le Cloud — sans modifier leurs applications, outils ou processus existants, et souvent en moins d'une heure. Ce service VMware Cloud Verified, inclu nativement dans Google Cloud, fournit une infrastructure Cloud d'entreprise destinée aux workloads vSphere critiques. Il propose des fonctionnalités intégrées de sécurité, de disponibilité, d'optimisation des ressources, de gestion et de support opérationnel. Une fois leur migration effectuée, les clients peuvent immédiatement créer des applications hybrides permettant à leur entreprise de gagner en agilité. Ils bénéficient en outre d'un accès plus sécurisé à des services Google tels que BigQuery et Cloud Operations, et peuvent élargir la portée de leurs services de reprise d'activité existants, de sauvegarde et de stockage.

VMware Cloud Universal est un abonnement flexible simplifiant l'achat et la consommation des services nécessaires à l'exécution des stratégies multi-Cloud et de transformation numérique. Avec l'intégration de Google Cloud VMware Engine à ce programme, VMware et ses partenaires pourront proposer cet outil de migration ainsi que d'autres services VMware Cross-Cloud pour permettre à leurs clients de mener leurs initiatives de transformation numérique à leur rythme, avec, en outre, des coûts globaux et des risques moins élevés.