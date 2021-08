VMware : comptes mitigés

(Boursier.com) — VMware , le géant des solutions de virtualisation, a annoncé hier soir pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,75$, à comparer à un consensus de 1,62$ et un niveau de 1,81$ un an avant. Les revenus de la firme ont totalisé 3,14 milliards de dollars, légèrement supérieurs au consensus, contre 2,88 milliards un an plus tôt. Les revenus d'abonnements, SaaS et de licences ont été de 1,51 milliard, en croissance de 12% en glissement annuel, alors que la progression totale de l'activité a donc été de 9%. Le bénéfice net consolidé a représenté 411 millions de dollars, contre 447 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice net non-GAAP a été de 739 millions, contre 766 millions un an auparavant. La croissance des activités cloud ressort toutefois quelque peu décevante.