VMware bat le consensus

(Boursier.com) — VMware , le géant de la virtualisation, a dépassé les anticipations de marché en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Pour ce quatrième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,13$, contre un consensus de moins de 2$ et un niveau de 2,02$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 3,71 milliards de dollars pour la période close en janvier 2023, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 3,53 milliards un an auparavant. Le cash flow opérationnel du trimestre a été de 1,63 milliard et le free cash flow de 1,51 milliard de dollars. Pour l'exercice clos, VMware a ainsi affiché un bénéfice net de 1,31 milliard de dollars et des revenus totalisant 13,35 milliards de dollars.