VMware bat le consensus

(Boursier.com) — VMware , le géant des solutions de virtualisation, a affiché au troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,72$, contre 1,54$ de consensus et 1,66$ un an avant. Les revenus sur ce trimestre clos en octobre ont représenté 3,19 milliards de dollars, contre 3,12 milliards de consensus et 2,86 milliards un an plus tôt. Rappelons que VMware a finalisé sa scission de Dell, qui détenait 81% du groupe software, pour devenir une entité séparément cotée.