Vivendi : vivement le 7 mars !

(Boursier.com) — Vivendi monte de 0,8% à 10,25 euros ce vendredi, alors que JP Morgan surpondère le dossier avec un objectif de cours réhaussé à 14,80 euros. Le Directoire du groupe a dernièrement présenté au Conseil de surveillance un point d'étape sur l'étude de faisabilité du projet de scission annoncé le 13 décembre 2023. Depuis la distribution-cotation d'Universal Music Group en 2021, Vivendi subit une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ainsi ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales... Canal+, comme notamment Havas ou Lagardère, connaissent un fort dynamisme, dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement. Afin de libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités, le Directoire de Vivendi avait proposé, le 13 décembre, au Conseil de Surveillance la possibilité d'étudier la faisabilité d'un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse.

Le Directoire a proposé au Conseil de Surveillance -ce que ce dernier a accepté- de structurer cette scission autour de 4 entités :

* Canal+. Le groupe Canal+ a connu une croissance significative au cours des dernières années pour atteindre un portefeuille de plus de 25 millions d'abonnés dans près de 50 pays. Après avoir fait l'acquisition de M7, puis de SPI, la société a pris des participations stratégiques dans des entreprises telles que MultiChoice, Viu ou Viaplay, démontrant ainsi sa capacité à identifier et saisir des opportunités prometteuses sur toutes ses géographies. Fort de ses succès, Canal+ se positionne favorablement pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle internationale.

* Havas. Comptant parmi les leaders mondiaux de la communication, Havas réunit plus de 23.000 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. Le groupe a mené un rythme soutenu d'acquisitions ciblées au cours des deux dernières années, renforçant ainsi son champ d'expertises et son maillage géographique, et lancé de nombreuses solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients. La belle dynamique affichée par Havas au niveau mondial ouvre la voie à une accélération de son développement et à la poursuite de sa transformation réussie.

* Une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution. Cette entité nouvellement créée regrouperait la participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère et celle de 100% dans Prisma Media. Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays et comptant plus de 27.000 salariés. Il est le 3e éditeur de livres grand public et d'éducation dans le monde et un opérateur international majeur du commerce en zone de transport. Il rassemble également des métiers de la presse et du spectacle vivant. Prisma Media est le leader de la presse magazine et des médias en ligne en France avec un portefeuille d'une trentaine de marques. Cette entité favoriserait les collaborations entre les différents secteurs d'activité liés à l'édition dans son sens le plus large.

* Une société d'investissement. Cette société d'investissement détiendrait des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement. Elle mènerait une politique active de développement de l'ensemble de ses participations et serait concentrée sur la création de valeur et le retour de capital à ses actionnaires à travers une rotation effective de son portefeuille et une politique de réinvestissement ciblée.

"Ce projet de scission donnerait à l'ensemble des activités les moyens humains et l'agilité financière nécessaires à leurs développements. Ce projet devra démontrer sa valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes et comporter une analyse des conséquences fiscales des différentes opérations envisagées", explique Vivendi. Un nouvel état d'avancement de l'étude du projet de scission sera présenté lors de la réunion du Conseil de surveillance le 7 mars prochain, date de la publication des résultats annuels 2023 du Groupe.