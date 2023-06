Vivendi : va sortir du CAC40, le titre logiquement sous pression

(Boursier.com) — Vivendi abandonne près de 2% à 8,1 euros à l'ouverture du marché parisien. Une baisse logique puisqu'à l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext a décidé de sortir Vivendi du CAC40. Le groupe de divertissements et de communication sera remplacé par Edenred à compter du 19 juin. Par un jeu de chassé-croisé, Vivendi intègre le CAC Next 20 pour y remplacer Edenred. "La décision d'Euronext de sortir Vivendi est technique et ne remet pas en cause les fondamentaux de Vivendi", a déclaré à 'Bloomberg' un porte-parole de Vivendi. L'adhésion aux principaux indices de référence a gagné en importance ces dernières années compte tenu de du développement des trackers.