Vivendi va lancer une OPA sur Lagardère à 24,10 euros par action !

(Boursier.com) — Vivendi a annoncé mercredi soir avoir accepté de reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) dans Lagardère pour 610 millions d'euros, et a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du capital du groupe, propriétaire notamment de 'Paris Match' et 'Europe 1' et le 'JDD' et de la maison d'édition Hachette.

Vivendi a précisé dans un communiqué que l'opération de sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022 au prix de 24,10 euros par action, soit une prime d'environ 20% par rapport au cours actuel de Lagardère. L'acquisition est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne.

La prise de contrôle de Lagardère va permettre au groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré d'étendre son influence dans le paysage médiatique français, Vivendi étant déjà propriétaire de Canal+, du numéro deux français de l'édition Editis et d'Universal Music Group, en cours d'introduction en Bourse. "Vivendi continuera de soutenir Arnaud Lagardère et son projet", a déclaré à l'agence Reuters une source proche de la direction de Vivendi, dont le principal actionnaire Vincent Bolloré.

Arnaud Lagardère, qui avait dû renoncer en avril dernier au statut de la commandite qui lui donnait une position de contrôle sur le groupe fondé par son père, "va maintenant sans doute céder ses titres (12% du capital) et ne serait pas hostile à cette opération", selon le site des 'Echos'.

Amber Capital, qui a longtemps fait pression sur Arnaud Lagardère pour réformer sa gouvernance, détient un peu plus de 25 millions d'actions Lagardère, soit 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques du groupe, ce qui va permettre à Vivendi de porter sa participation de 27,2% à 45,1% du capital de Lagardère et à 36,1% des droits de vote. Vivendi franchira donc ainsi le seuil des 30% du capital et des droits de vote de Lagardère, ce qui l'oblige à lancer une OPA sur l'ensemble du groupe.

Obstacles réglementaires à franchir

L'annonce du rachat de la participation d'Amber Capital dans Lagardère intervient au lendemain de celle du lancement par Vivendi du processus d'introduction en Bourse de sa filiale Universal Music Group, sur la base d'une valeur boursière de 33 milliards d'euros. Cette opération devrait rapporter quelque 5,9 milliards d'euros à Vincent Bolloré, permettant à l'hommes d'affaires d'envisager de nouveaux investissements.

La prise de contrôle de Lagardère s'annonce cependant compliquée sur le plan de la concurrence. Les autorités antitrust devraient ainsi demander à Vivendi de céder des actifs dans certains pays et en particulier en France, où Hachette (groupe Lagardère) et Editis (groupe Vivendi) sont les deux poids lourds de la distribution de livres et notamment des manuels scolaires. En 2003, les deux éditeurs avaient d'ailleurs tenté sans succès de fusionner.