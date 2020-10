Vivendi : Universal Music Group en Bourse en 2022

Vivendi : Universal Music Group en Bourse en 2022









Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année, Vivendi a indiqué poursuivre son projet de cession de participations minoritaires dans Universal Music Group (UMG), et prévoir son introduction en Bourse pour 2022...

Cession d'un bloc de 10%

Vivendi rappelle avoir réalisé avec succès la première étape de l'ouverture du capital d'UMG, le 31 mars, en finalisant la cession de 10% du capital d'UMG à un consortium mené par Tencent, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

Ce consortium, mené par Tencent, comprenant Tencent Music Entertainment et d'autres co-investisseurs financiers, a l'option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

Dégagement pour réduire la dette

Après la réussite de cet important accord stratégique, Vivendi poursuit le projet de cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l'assistance de plusieurs banques mandatées.

Une introduction en Bourse est prévue en 2022.

Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer un programme significatif de rachats d'actions et des acquisitions.

Sur les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires d'Universal Music Group (UMG) ressort à 5,314 MdsE, en hausse de +4,4% à taux de change et périmètre constants par rapport aux 9 premiers mois de 2019 (+5,1% en données réelles). Pour les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée progresse de +6,2% à taux de change et périmètre constants grâce à la croissance des revenus liés aux abonnements et au streaming (+15,8%) et à un produit lié à la réclamation de royalties au premier trimestre 2020. Les ventes physiques baissent de -10,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2019 et les ventes de téléchargements de -20,1%.