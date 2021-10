Vivendi : une opportunité en or ?

(Boursier.com) — Vivendi prend la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien (+1% à 11 euros), soutenu par une note de Citigroup qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en augmentant son objectif de 14,5 à 16 euros. Le broker voit une opportunité "extraordinaire" d'investir dans le groupe après la scission d'UMG. Le rapport rendement/risque est attrayant même si l'histoire opérationnelle de Vivendi est " moins brillante ". Le nouveau Vivendi est "beaucoup plus léger", bien que la cession d'UMG le laisse plus orienté vers la télévision payante, les services marketing avec une croissance globale plus lente/une marge plus faible.