Vivendi : une OPA de Bolloré en vue ?

(Boursier.com) — Oddo BHF revient sur l'un des dossiers chauds du moment à Paris : Vivendi. Après la distribution de 60% du capital d'UMG par le groupe de divertissement et de média, l'analyste estime qu'une offre publique de Bolloré sur Vivendi est possible. Celle-ci pourrait être précédée par une OPRA (rachat d'actions par Vivendi de ses propres actions) mais pas obligatoirement. L'objectif de Bolloré serait de maximiser sa participation dans Vivendi et de profiter de l'importante décote actuelle (37% estimés).

Sur la base d'une prime de 15% sur le cours actuel, Bolloré dispose des moyens de financer cette opération. Il pourrait procéder à une offre mixte cash/actions (OPE). Certes, il accroitrait fortement son endettement mais resterait sur un ratio raisonnable (8,4 MdsE d'endettement net en 2022 soit environ 3,3x EBITDAe avec Lagardère) et surtout disposerait de 14 MdsE de participations cotées en collatéral ! Autrement dit, en cédant une partie de celles-ci, il pourrait alors être en situation de cash net dès 2023.

A cette échéance, le groupe pourrait : détenir 100% de Vivendi, avoir consolidé Lagardère et avoir partiellement restructuré la " boucle Bolloré ", le tout sans endettement net. Dans cette perspective, l'analyste maintient son avis 'surperformance' sur Vivendi avec un objectif de cours inchangé de 14 euros.

A noter que parmi les autres avis de brokers, la SG a repris la couverture du titre avec un avis 'acheter' et un objectif de cours de 13,4 euros. Exane BNP Paribas a quant à lui dégradé la valeur à 'neutre' avec une cible de 12 euros...