Vivendi : UMG s'offre le catalogue d'Aerosmith

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Universal Music Group s'offre Aerosmith ! La filiale de Vivendi, dont l'introduction en bourse est prévue le mois prochain à Amsterdam, a acquis l'intégralité du catalogue du groupe de rock américain. UMG gérera aussi les futurs projets musicaux et produits dérivés d'Aerosmith et travaillera avec le groupe sur de nouveaux films, émissions de télévision et autres contenus audiovisuels. "Le succès mondial d'Aerosmith le place dans la catégorie privilégiée des plus grandes icônes du rock de tous les temps", a déclaré le président-directeur général d'UMG, Lucian Grainge.

Depuis sa création à Boston en 1970, Aerosmith a vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde entier et il s'est notamment illustré par sa collaboration avec les rappeurs de Run DMC pour le morceau "Walk This Way".

"C'est une victoire pour Aerosmith, UMG et, en fin de compte, pour nos fans. Il va sans dire que nous sommes très enthousiastes. C'est une façon incroyable de célébrer nos 50 ans et les nombreuses années à venir", a déclaré Joe Perry, cofondateur et guitariste d'Aerosmith.