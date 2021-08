Vivendi : UMG dévoile ses objectifs

(Boursier.com) — Vivendi sera particulièrement suivi ce jeudi après qu'Universal Music Group eut dévoilé ses objectifs 2021 hier soir. Lors d'une conférence en ligne consacrée à l'introduction en bourse à venir de la pépite musicale du groupe contrôlé par Vincent Bolloré, UMG a indiqué viser cette année une progression de son Ebitda de plus de 20% ainsi qu'une croissance de ses revenus de plus de 10% à changes constants. Le premier label musical mondial a également dit vouloir verser un dividende représentant 50% de son bénéfice net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda d'environ 25%. UMG anticipe également un taux de croissance annuel moyen de ses ventes 'élevé à un chiffre'.

"Je pense que nous nous trouvons au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vague de croissance", a déclaré le PDG d'UMG, Lucian Grainge.

L'IPO d'UMG à Amsterdam est prévue le mois prochain. Vivendi doit distribuer 60% du capital de sa filiale à ses actionnaires actuels.