Vivendi tente d'apaiser les craintes de Bruxelles sur son projet de rachat de Lagardère

(Boursier.com) — Vivendi a soumis à la Commission européenne plusieurs engagements non spécifiés afin de répondre aux inquiétudes du régulateur concernant son projet d'acquisition de Lagardère. Le gendarme de la concurrence a indiqué dans un dépôt réglementaire que les propositions lui ont été soumises le 15 décembre. L'organisme de surveillance des fusions de l'UE doit statuer sur l'accord d'ici le 19 avril.

Fin novembre, la CE a ouvert une enquête approfondie sur le projet d'acquisition, craignant que l'accord ne réduise la concurrence sur le marché de l'édition français. La transaction aboutirait en effet au regroupement des deux premières maisons d'édition françaises, Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi). "En acquérant Lagardère, Vivendi deviendrait le premier acteur du secteur de l'édition de livres en langue française, ainsi que le principal groupe intégré actif sur ce marché", a soulevé le régulateur, tout en indiquant que l'opération permettrait également de "réunir trois magazines people, à savoir Paris Match de Lagardère et Gala et Voici de Vivendi, et pourrait créer un leader fort sur le marché". La commission se dit préoccupée par le fait que cela pourrait "avoir un impact négatif sur la qualité, la diversité et les prix pour les lecteurs de ce type de magazines".

Afin d'apaiser les préoccupations européennes en matière de concurrence, Vivendi a annoncé en juillet dernier envisager une scission d'Editis dans son intégralité via une distribution aux actionnaires et une cotation sur Euronext Paris.