Vivendi : Tencent monte à 20% d'UMG, le titre sur un sommet de 13 ans

Vivendi : Tencent monte à 20% d'UMG, le titre sur un sommet de 13 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Consortium mené par Tencent se renforce au capital d'Universal Music Group. Vivendi a annoncé ce matin que le Consortium a exercé l'option dont il disposait depuis le 31 décembre 2019 à la suite de l'acquisition de 10% du capital d'UMG. Cette option lui permettait de prendre, sur la même base de valorisation (soit une valeur d'entreprise de 30 MdsE), jusqu'à 10% supplémentaires du capital du label de musique américain jusqu'au 15 janvier 2021.

Cette opération est complétée par un accord distinct signé le 31 mars 2020, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

Après la réussite de cet important accord stratégique, Vivendi poursuit le projet de cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l'assistance de plusieurs banques mandatées. Une cotation en Bourse est prévue au plus tard en 2022. Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer des rachats d'actions et des acquisitions.

Le marché salue cette annonce avec un titre qui grimpe de 2,6% à 26,7 euros, au plus haut depuis février 2008 ! Du côté des analystes, Morgan Stanley a réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 34 euros.