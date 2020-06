Vivendi : soutenu par la belle IPO de Warner Music

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Vivendi s'adjuge 3,3% à 22,6 euros en début de séance. Le groupe de divertissement bénéficie du très bon accueil réservé à Warner Music Group pour son retour en bourse. Lors de sa première journée de cotations hier à Wall Street, la major musicale s'est envolée de 20% pour clôturer au-dessus de la barre des 30$.

Le troisième mastodonte de l'industrie musicale derrière Universal Music et Sony Music Entertainment a levé 1,93 milliard de dollars après avoir revu à la hausse la taille de son IPO. La société, qui cherchait initialement à vendre environ 70 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 23 et 26 dollars par action, a finalement cédé 77 millions de titre à 25$ pièce. En se basant sur le cours de clôture de mercredi soir, Warner Music est désormais valorisé plus de 15 Mds$.

Cette IPO est de bon augure pour UMG, la filiale de Vivendi, numéro un mondial du secteur, dont l'introduction sur le marché est prévue au maximum d'ici début 2023.