Vivendi : Société Générale précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 août à l'AMF, Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil de 5% des droits de vote de la société Vivendi. L'établissement financier détient 65.555.397 actions Vivendi représentant autant de droits de vote, soit 5,53% du capital et 5,19% des droits de vote de la société.

Ces détentions se répartissent comme suit :

- Détention (effective) : 4 745 928 actions, soit 0,4% du capital et 0,38% des DDV

- Détention (par assimilation) : 60 809 469 actions, soit 5,13% du capital et 4,82% des DDV

- Total Société Générale : 65 555 397 actions, soit 5,53% du capital et 5,19% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Vivendi détenues par assimilation, dans le cadre des activités de négociation.