Vivendi : Société Générale fait le point sur ses positions

Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 mars 2020, Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 mars 2021, le seuil de 5% des droits de vote de la société Vivendi. Elle détient 71.223.837 actions Vivendi représentant autant de droits de vote, soit 6% du capital et 5,64% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vivendi hors marché, dans le cadre des activités de négociation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour Société Générale.

L'établissement financier a précisé détenir, au titre du code de commerce, 56.535.071 actions Vivendiréparties comme suit :

- une position acheteuse sur 4 calls listés à dénouement physique portant sur 290.300 actions Vivendi, exerçables à tout moment jusqu'entre le 19 mars 2021 et le 17 décembre 2021, à des prix unitaires par action compris entre 23 et 28 euros

- une position acheteuse sur 7 contrats d'achat à terme portant sur 52.882.100 actions Vivendi, dénouables à tout moment entre le 3 juin 2021 et le 9 octobre 2025 ;

- une position acheteuse sur 6 calls option OTC à dénouement physique portant sur 2.562.926 actions Vivendi, exerçables à tout moment entre le 19 mars 2021 et le 3 juin 2025 à des prix unitaires par action compris entre 19,47 euros et 32 euros ;

- une position vendeuse sur 1 put option OTC à dénouement physique portant sur 9.745 actions Vivendi, exerçables à tout moment jusqu'au 18 juin 2021 au prix unitaire de 25,81 euros ; et

- une position vendeuse sur 7 put listés à dénouement physique portant sur 790 000 actions Vivendi, exerçables à tout moment d'échéance entre le 16 avril 2021 et le 15 décembre 2023 à des prix unitaires par action compris entre 23 et 31 euros.

Société Générale a précisé détenir, au titre du code de commerce et du règlement général, 3.042.750 actions Vivend réparties comme suit :

- une position acheteuse sur 3 contrats d'achat à terme sur panier à dénouement en espèces portant sur 3.041.008 actions Vivendi, dénouables à tout moment jusqu'entre le 1er juin 2023 et 2 juin 2025 ;

- une position acheteuse sur 1 certificat à dénouement en espèces et portant sur 17 actions Vivendi, exerçable jusqu'au 19 mars 2021 au prix unitaire de 25,50 euros ;

- une position acheteuse sur un contrat CFD à dénouement en espèces et portant sur 1 561 actions Vivendi sans échéance ; et

- une position vendeuse sur 2 put warrant listé à dénouement en espèces portant sur 164 actions Vivendi, exerçables à tout moment jusqu'entre le 19 mars 2021 et le 3 janvier 2033 au prix unitaires par actions compris entre 26 euros et 34,88 euros.