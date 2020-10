Vivendi : Société Générale fait le point sur ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 octobre à l'AMF, la Société Générale a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Vivendi. Par le même courrier, la Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de la société Vivendi. L'établissement financier détient à ce titre 61.747.193 actions Vivendi représentant autant de droits de vote, soit 5,34% du capital et 5,01% des droits de vote de Vivendi, répartis comme suit :

- Détention (effective) :1.666.536 actions (0,14% du capital et 0,13% des DDV)

- Détention (par assimilation) : 61.596.146 actions (5,19% du capital et 4,88% des DDV)

- Total Société Générale : 63.262.682 actions (5,34% du capital et 5,01% des DDV)

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Vivendi détenues par assimilation, dans le cadre des activités de négociation.

Société Générale a précisé détenir, au titre du code de commerce, 58.197.102 actions Vivendi réparties comme suit (prises en compte dans la détention par assimilation) :

- une position acheteuse sur 8 calls listés à dénouement physique portant sur 1.195.200 actions Vivendi, exerçables à tout moment entre le 18 décembre 2020 et le 19 mars 2021 à des prix unitaires par action compris entre 19 euros et 28 euros ;

- une position acheteuse sur 7 contrats d'achat à terme portant sur 53.296.137 actions Vivendi, dénouables à tout moment entre le 9 avril 2021 et le 2 juin 2025 ;

- une position acheteuse sur 7 calls option OTC à dénouement physique portant sur 2.970.820 actions Vivendi, exerçables à tout moment entre le 18 septembre 2020 et le 3 juin 2025 à des prix unitaires par action compris entre 19,47 euros et 25,50 euros ;

- une position vendeuse sur 3 put option OTC listé à dénouement physique portant sur 575.045 actions Vivendi, exerçables à tout moment entre le 18 décembre 2020 et le 18 juin 2021 à des prix unitaires compris entre 21 euros et 25,81 euros ; et

- une position vendeuse sur 3 put listés à dénouement physique portant sur 159.900 actions Vivendi, exerçables à tout moment d'échéance entre le 18 décembre 2020 et le 17 décembre 2021 à des prix unitaires par action compris entre 21 euros et 24 euros.

Société Générale a aussi précisé détenir 3.399.044 actions Vivendi réparties comme suit :

- une position acheteuse sur 3 contrats d'achat à terme sur panier à dénouement en espèces portant sur 3.106.774 actions Vivendi, dénouables à tout moment jusqu'aux 1er juin 2023 et 2 juin 2025 ;

- une position acheteuse sur 9 certificats à dénouement en espèces et portant sur 3.084 actions Vivendi, exerçables entre le 18 décembre 2020 et le 19 mars 2021 à des prix unitaires par action compris entre 17,31 euros et 25,50 euros ;

- une position acheteuse sur 1 contract for difference à dénouement en espèces portant sur 4.045 actions Vivendi, sans échéance ;

- une position acheteuse sur 2 calls option OTC à dénouement en espèces portant sur 281.605 actions Vivendi, exerçables à tout moment jusqu'au 19 novembre 2020 au prix unitaire de 25,20 euros ; et

- une position vendeuse sur 3 puts warrants listés à dénouement en espèces portant sur 3.536 actions Vivendi, exerçables à tout moment d'échéance entre le 18 décembre 2020 et le 3 janvier 2025 à des prix unitaires par action compris entre 22 euros et 28,21 euros.