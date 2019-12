Vivendi : signature de l'accord avec un consortium mené par Tencent concernant UMG et l'évolution de son capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce faite le 6 août 2019, l'accord entre Vivendi et un consortium mené par Tencent concernant le projet d'entrée du Consortium dans le capital d'UMG a été signé aujourd'hui. Cet accord prévoit l'acquisition par le Consortium, mené par Tencent avec la participation de Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) et de certains investisseurs financiers internationaux, de 10% du capital d'UMG, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

Le Consortium a l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Cet accord sera prochainement complété par un deuxième accord, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises d'UMG.

Cette opération est subordonnée à l'obtention des autorisations qui seront sollicitées auprès des autorités réglementaires compétentes. Sa réalisation est attendue d'ici à la fin du premier semestre 2020...

Vivendi se réjouit de l'arrivée de Tencent et de ses co-investisseurs, qui permettra à UMG un plus grand développement sur le marché asiatique.

Tencent et les membres du Consortium se disent aussi ravis d'accompagner UMG dans sa croissance via cet investissement. Ensemble avec Vivendi, Tencent et Tencent Music Entertainment travailleront afin d'accroître les opportunités offertes aux artistes et enrichir les expériences des fans de musique, promouvant encore plus une industrie de la musique en plein essor.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance de Vivendi, réuni le lundi 23 décembre dernier, a été informé que des négociations commençaient pour l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires sur une base de prix au minimum identique.

Rappelons que huit banques ont été mandatées par Vivendi pour l'aider dans ces projets.